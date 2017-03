Incidente in viale Cermenate, uomo di 70 anni investito e ucciso mentre attraversa la strada

Notte di sangue, quella tra domenica e lunedì, in viale Giovanni da Cermenate, zona Famagosta, a Milano.

Poco dopo le tre, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di settanta anni, italiano, è stato investito da una Peugeot guidata da un uomo - anche lui italiano - mentre attraversava la strada all'altezza del civico 34.

L’impatto per la vittima è stato devastante e, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118 - arrivati sul posto con un’auto medica e un’ambulanza -, il settantenne si è spento poco dopo nell’ospedale di Rozzano.

In viale Cermenate, per i rilievi del caso, hanno operato gli agenti della polizia locale di Milano. L’investitore, sottolineano dal comando di piazza Beccaria, si è immediatamente fermato e ha allertato il 118. Mentre non è chiaro, ad ora, se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali.