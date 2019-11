Incidente a Milano, 34enne si schianta con l'Audi contro un albero in viale Fermi: morto

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua Audi bianca, mentre percorreva viale Enrico Fermi in direzione Milano, e si è schiantato contro alcuni alberi. Il 34enne L. A. P. M., un ragazzo italiano, è morto sul colpo mentre il coetaneo che viaggiava al suo fianco, O. M., è rimasto gravemente ferito ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Grave incidente in viale Fermi: un morto

Il terribile incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, alle 3.30, subito dopo il confine con Cormano e Paderno Dugnano, all'altezza di via Brusuglio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dell'Azienda regionale emergenza urgenza con due ambulanze e un'automedica. L'unico sopravvissuto è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice giallo. Primi a prestare i soccorsi un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense di rientro da un servizio.

Al lavoro anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due occupanti dalle lamiere dell’auto. Agli agenti della polizia locale il compito di stabilire le cause dell'incidente.