Incidente in viale Monza, schianto tra auto: morto un 56enne, pirata della strada in fuga

Un'Audi Q7 nera di traverso sulle aiuole spartitraffico. Un Suv grigio - un Nissan Qashqai - ridotto a un cumulo di lamiere. E i segni dei gessi dei vigili sull’asfalto per provare a ridisegnare il drammatico schianto. Quello stesso asfalto dove restano, ben visibili, le strisce nere "dipinte" da un disperato tentativo di frenata, inutile.

Mattinata di sangue, quella di domenica, in viale Monza, teatro di un incidente costato la vita a Livio Chiericati - un uomo di cinquantasei anni di Cornaredo -, lasciato dal conducente dell'altra vettura mentre era ancora vivo - ma già gravissimo - intrappolato nella sua macchina.

Verso le sette, per cause ancora in corso di accertamento, le due macchine si sono schiantate sul rettilineo - sembra che una delle due stesse per svoltare - e sono “schizzate” via come schegge impazzite sull’asfalto.

Il Qashqai, secondo le prime ricostruzioni della poliziale locale, usciva da via Popoli Uniti e si stava immettendo su viale Monza. Proprio da lì, in direzione Loreto, sarebbe arrivata a tutta velocità l'Audi, che potrebbe non aver rispettato un semaforo rosso. A quel punto, lo schianto - il cui rumore si è sentito distintamente per metri - è stato inevitabile, nonostante un estremo tentativo di frenata del conducente del Q7.

Video | Le due auto distrutte dopo il tremendo schianto

Il Suv, dopo essersi stato colpito lateralmente, è "volato" per decine di metri ed è finito nei pressi dell’ingresso della fermata metropolitana di Rovereto, mentre l'Audi ha terminato la propria corsa al centro della carreggiata, tra gli alberelli che dividono le due corsie.

Per uno dei due autisti - il cinquantaseienne che si trovava nel Qashqai - non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere dell’auto in cui era rimasto incastrato e i soccorritori del 118 - intervenuti sul posto con due ambulanze e un’auto medica - hanno provato fino all’ultimo a rianimarlo. All’arrivo all’ospedale di Città studi, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Gli stessi soccorritori in viale Monza non hanno trovato nessuna traccia dell’altro autista, il conducente dell'Audi. Dalla polizia locale, al momento, confermano che si è trattato di un’omissione di soccorso e che il pirata della strada - scappato a piedi mentre la vittima era intrappolata in auto - è ancora in fuga. Per lui l'accusa è di omicidio stradale.

Stando ai primi accertamenti dei ghisa, l'auto è regolarmente assicurata ma sembrerebbe che alla guida non ci fosse il proprietario. La Q7 è infatti intestata ad una donna, mentre è certo che alla guida - al momento dello schianto - c'era un uomo. Resta ora da capire se la macchina sia stata rubata o se la proprietaria l'abbia prestata a qualcuno che adesso sta cercando di coprire.

È durata molto meno, invece, la fuga di un altro pirata della strada che un paio di ore prima, in via Dessiè, ha investito un ragazzo di venticinque anni, lasciandolo sull’asfalto in coma. Il venticinquenne è grave in ospedale, mentre l’autista - dopo un'iniziale fuga - si è ripresentato spontaneamente sul luogo dello schianto. Il pirata, un italiano di ventiquattro anni, è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso.