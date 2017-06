Grave incidente sulla Vigevanese: schianto tra auto e camion, morto un ragazzo di 30 anni

E' morto all'istante, schiacciato dalle lamiere della propria auto travolta da un camion. Vittima del grave incidente stradale avvenuto mercoledì mattina sulla statale 494 Vigevanese, all'altezza del comune di Ozzero (Milano), è un ragazzo di trent'anni.

Per lui non c'è stato nulla da fare, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza. I medici del 118, intervenuti con ambulanza ed elisoccorso, hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Illeso, invece, il camionista.

Il traffico sulla strada è andato subito in tilt dopo l'incidente, avvenuto alle sette in punto. I vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono arrivati sul posto con diversi mezzi. Il lavoro dei pompieri ha permesso di liberare la vittima, rimasta incastrata all'interno dell'auto, una Fiat Punto grigia. I militari, d'altro canto, hanno gestito la situazione del traffico e fatto i rilievi per stabilire con certezza la dinamica dello schianto.