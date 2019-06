Milano, grave incidente a Vermezzo con Zelo: morto sul colpo un motociclista di 32 anni

Il suo cuore ha smesso di battere lungo la Strada provinciale 30, a Vermezzo con Zelo (Milano), dopo che con la sua moto si è scontrato con un'automobile, all'alba di domenica. È morto così un uomo di 32 anni.

Il motociclista, di origine straniera, ha avuto la peggio in un incidente stradale avvenuto alle 6.25. Stando alle prime indicazioni, sembra che l'incidente possa essere stato causato dall'alta velocità.

I soccorsi con l'elicottero a Zelo Surrigone

Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza con l'equipe infermieristica e un elisoccorso - partito da Como - con i medici.

Il personale del 118 ha soccorso anche una donna di 28 anni, che viaggiava sulla vettura. La donna è stata accompagnata in codice verde all'ospedale di Magenta, era in stato choc per l'accaduto.

La dinamica esatta dell'incidente è affidata ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. A loro il compito di stabilire la causa dello schianto diventato fatale per il 32enne.