Schianto tra un'ambulanza e una moto in viale Bezzi: morto il motociclista, aveva 31 anni

Prima lo schianto contro un ambulanza, poi la corsa al pronto soccorso, ma è morto dopo due giorni di agonia all'ospedale Niguarda il motociclista di 31 anni che giovedì 4 gennaio era rimasto vittima di un grave incidente in viale Bezzi a Milano. Si chiamava Vadim Gaina ed era di origini moldave ma con cittadinanza italiana. Conosciutissimo e noto a Milano, era un manager nella boutique di Vivienne Westwood. Aveva lavorato anche per Gucci e Vuitton e le più grandi case fashion. Aveva studiato a Milano.

Secondo quanto è trapelato, aveva dato il consenso alla donazione di organi al momento della convalida della cittadinanza, quindi sono stati asportati gli organi da parte di un’equipe di medici giunti da Roma. Vadim ha donato cuore polmone e fegato. Che ora aiuteranno altre vite.

Lo schianto era accaduto pochi minuti prima delle 11 all'incrocio con via Gracchi. Le condizioni del 31enne erano subito apparse gravi: stabilizzato dai sanitari del 118 era stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Si era aggrappato con tutte le sue forze alla vita, ma purtroppo non ce l'ha fatta: troppo gravi le ferite riportate.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, ma secondo una prima ricostruzione della polizia locale entrambi i mezzi viaggiavano lungo viale Bezzi in direzione Romolo: la moto nella corsia preferenziale, l'ambulanza sulla carreggiata destinata alle auto. L'incidente sarebbe stato innescato quando l'ambulanza avrebbe svoltando a sinistra per imboccare via Gracchi. Non è chiaro se il mezzo di soccorso, che non trasportava pazienti, avesse le sirene accese al momento dell'incidente.