Incidente stradale a Bresso (Parco Nord): gravissimo motociclista

Incidente stradale tra un furgoncino e una moto in via Clerici a Bresso, a ridosso del Parco Nord, nel tardo pomeriggio di giovedì 18 maggio. Lo schianto è avvenuto intorno alle sette e un quarto. Gravi le condizioni del motociclista.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente, i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno prestato i primi soccorsi. Il 118 ha inviato un'ambulanza (Sos Sesto) ed un'automedica da Niguarda. In attesa della dinamica esatta, si sa che il furgoncino (Ford Transit) e la moto hanno impattatto: il motociclista è caduto per terra e, ancora cosciente, è riuscito a togliersi il casco. Ma poi ha perso conoscenza.

I sanitari, dopo lunghe operazioni sul posto, lo hanno portato al San Gerardo di Monza in codice rosso.