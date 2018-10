Mediglia, si schianta con una macchina e la sua moto gli cade addosso: grave un uomo

Si è schiantato contro una macchina. Poi è finito a terra, ferito, e la moto gli è caduta addosso con tutto il peso.

Grave incidente stradale martedì sera a Pantigliate, nel Milanese. Poco dopo le 19, per cause ancora in corso di accertamento, sulla vecchia Paullese un'auto - una Skoda Yeti - e una motocicletta - una Honda Cb500 - si sono schiantate tra loro.

A restare sull'asfalto è stato un uomo di sessanta anni - un italiano che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote - che dopo l'impatto è stato schiacciato dalla sua stessa motocicletta. La vittima, che è stata soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stata medicata sul posto e poi trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il sessantenne, stando a quanto appreso, ha riportato traumi alla gamba e all'addome: le sue condizioni sono giudicate gravi.

Sulla vecchia Paullese sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e appurare eventualità responsabilità. Stando ai primi rilievi, lo schianto sarebbe avvenuto mentre il motociclsita cercava di superare un'auto.