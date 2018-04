Incidente a Pogliano, si schianta in moto mentre va al raduno: gravissimo un uomo

Per lui doveva essere una giornata di festa, una giornata all'insegna della sua grande passione. Invece, in un secondo, tutto si è trasformato in tragedia.

Gravissimo incidente domenica pomeriggio a Pogliano Milanese, dove un uomo di cinquantasei anni si è schiantato mentre a bordo della sua Harley Davidson andava ad un raduno di auto e moto americane nella vicina Vanzago.

Pochi minuti prima delle 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, il 56enne avrebbe perso il controllo della sua motocicletta alla rotatoria tra le provinciali 109 e 209 e sarebbe stato sbalzato dal mezzo finendo nel campo al lato della carreggiata.

Soccorso da un'ambulanza e dall'elicottero del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano: le sue condizioni, stando a quanto si apprende, sono gravissime.

Sul posto hanno lavorato a lungo i carabinieri di Legnano e la polizia locale di Pogliano, che ora dovranno accertare le cause dell'incidente.