Incidente a Pioltello, "volo" di dieci metri dopo lo schianto con una macchina: grave un uomo

È finito contro un'auto. Poi, disarcionato dal suo mezzo, è stato letteralmente catapultato sull'asfalto, sbattendo con violenza a terra.

Grave incidente a Pioltello, dove un uomo di sessanta anni che viaggiava a bordo di una moto, una potente Bmw, è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con una macchina. Teatro dello schianto, avvenuto poco prima delle 17, è stata la provinciale 14, la Rivoltana, nel territorio di Limito.

Stando a quanto finora appreso, la vittima avrebbe fatto un volo di oltre dieci metri dopo l'impatto tra la sua moto e la vettura. Soccorso da due equipaggi del 118, il sessantenne è stato caricato in elicottero e accompagnato al Niguarda in codice rosso. Al momento dell'arrivo in ospedale, l'uomo era sveglio, ma le sue condizioni sono giudicate comunque gravi, soprattutto a causa delle fratture multiple riportate nella caduta.

Sulla Rivoltana hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia locale di Pioltello: a loro spetterà il compito di ricostruire cause ed eventuali responsabilità dello schianto.