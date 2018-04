Incidente a Truccazzano, si schianta in moto contro un'auto e vola in un fosso: uomo grave

Grave incidente venerdì pomeriggio a Truccazzano, nel Milanese. Pochi minuti prima delle 16, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto - una Fiat Punto - e una moto si sono scontrate tra loro sulla strada provinciale Rivoltana.

Ad avere la peggio è stato un uomo di quarantanove anni, che viaggiava a bordo della motocicletta ed è stato sbalzato in un fosso al lato della strada.

L'uomo, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, è stato stabilizzato sul posto e trasportato al Niguarda di Milano con diversi traumi: la prognosi, stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, è riservata e le sue condizioni sono gravi. Praticamente illeso, invece, l'uomo di sessantuno anni che guidava l'auto, che è finito all'ospedale di Melzo soltanto a scopo precauzionale.

Sul posto hanno lavorato al lungo gli agenti della polizia locale, a cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dello schianto.

Quella di venerdì si conferma così una giornata tragica per le strade milanesi. Un primo drammatico incidente si è verificato verso l'1.30 ad Arluno, dove un uomo di quarantatré anni - un dipendente di Ferrovie dello Stato - è morto dopo essersi schiantato con la sua motocicletta contro un'auto. Quattro ore più tardi un secondo schianto è avvenuto sulla Milano-Meda: in quel caso ad avere la peggio è stato un 48enne - anche lui viaggiava in moto - che si è scontrato con una macchina sulla rampa di Lentate ed è rimasto gravemente ferito.

A chiudere la "serie", in mattinata, ci ha pensato un incredibile incidente avvenuto sulla tangenziale Ovest, all'altezza dell'uscita di Baggio. Un camion che trasportava tondini di ferro ha perso il carico, che è poi finito sulla corsia opposta centrando un'auto e un furgone, a sua volta tamponato da un'altra macchina.