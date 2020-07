Incidente a Bande Nere, pirata si schianta contro un'auto con una moto rubata e scappa

Con una moto rubata si è schiantato contro un'auto per poi darsi alla fuga. L'incidente è avvenuto nella serata di martedì 21 luglio, poco prima delle 20, in viale San Gimignano, vicino a piazzale Giovanni delle Bande Nere. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Milano e un'ambulanza del 118.

In base a quanto ricostruito, il motociclista, alla guida di uno scooter Kymco, ha tamponato l'auto, una Toyota Aygo guidata da una donna di 33 anni. Ma invece di aspettare i soccorsi è scappato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Per fortuna l'automobilista è rimasta solo lievemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Carlo di Milano, in codice verde.

Il pirata, accusato di omissione di soccorso, ha abbandonato sul luogo dell'incidente la moto, che poi è risultata essere rubata, e si è allontanato riuscendo a dileguarsi. Al momento non è nota la sua identità. Sull'episodio sta indagando la locale.