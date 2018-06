Incidente in tangenziale, sbandano in moto e si schiantano: due feriti, grave una ragazza

Grave incidente martedì pomeriggio in tangenziale Est a Milano. Alle 16 in punto, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo e una donna a bordo di una moto si sono schiantati nel tratto compreso tra le uscite di Lambrate e Cascina Gobba.

Ad avere la peggio nell'impatto, violentissimo, è stata la ragazza - una ventiseienne -, che è stata trasportata al Niguarda di Milano in codice rosso. La giovane, stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, ha riportato diversi traumi e le sue condizioni sono gravi. Un po' meglio è andata al suo compagno di viaggio, un uomo di quarantasei anni, che è finito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polstrada, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Stando alle primissime informazioni, sembra che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro mezzo e che il conducente della moto abbia fatto tutta da solo.