Incidente in tangenziale, tampona un'auto e vola sul parabrezza: grave un motociclista

Avrebbe centrato l'auto che lo precedeva colpendola nello "spigolo" destro. Poi, mentre la sua moto finiva a terra e scivolava sulla carreggiata, sarebbe volato su quella stessa auto, "atterrando" sul parabrezza prima e sull'asfalto poi.

Grave incidente poco dopo le 20 di martedì sera sulla tangenziale Ovest di Milano, dove una Bmw di grossa cilindrata e una Smart si sono schiantate tra loro nel tratto compreso tra le uscite di Lorenteggio e Baggio.

Stando alle primissime ricostruzioni, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione e il motociclista - un uomo di quaranta anni - avrebbe tamponato la macchina per poi essere sbalzato dalla moto.

Il quarantenne è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai medici del 118 - intervenuti con due ambulanze, un'auto medica e l'elicottero - ed è stato trasportato, proprio con l'elisoccorso, all'ospedale Circolo di Varese in codice rosso. L'uomo è in condizioni gravi, ma al momento dell'arrivo in pronto soccorso era sveglio e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ferito anche il conducente della Smart, un uomo di quarantatré anni, che è stato ricoverato al San Carlo di Milano per alcune contusioni.

In tangenziale - a lungo chiusa per permettere l'intervento dell'elicottero, con inevitabili ripercussioni sul traffico - sono arrivati gli agenti della Polstrada di Assago: a loro spetterà il compito di ricostruire con esattezza l'accaduto.

