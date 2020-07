Incidente in via Bronzetti, si schianta in moto e vola sull'asfalto: grave un ragazzo 25enne

Grave incidente martedì pomeriggio in via fratelli Bronzetti a Milano. Alle 15.45, per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di 25 anni che viaggiava a bordo di una motocicletta ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato con violenza sull'asfalto.

Stando a quanto appreso, i medici del 118 lo hanno trovato a circa 3 metri dal punto d'impatto, segno evidente che è stato sbalzato dalla moto dopo la caduta. Il giovane è stato medicato sul posto ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano.

Nello schianto, avvenuto all'incrocio con via Marcona, ha riportato traumi all'addome, al bacino e alle gambe. Le sue condizioni sono giudicate delicate, ma all'arrivo in pronto soccorso era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale: ai ghisa spetterà ora il compito di ricostruire cause e dinamica dell'incidente.