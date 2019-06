Incidente stradale in via Novara: cade dalla moto, è grave in ospedale

Paura nella notte in via Novara per un motociclista di 27 anni. Il giovane, intorno alle tre e ventinove di sabato mattina, è caduto dalla sua motocicletta mentre transitava in direzione centro, all'altezza del bivio di via Harar verso San Siro, per cause non ancora accertate.

Sul posto si sono recati sia i carabinieri della Compagnia di Milano sia i vigili urbani. Il 27enne è stato preso in carico dai sanitari del 118 che, con una ambulanza, lo hanno trasportato un'ora più tardi al vicino ospedale San Carlo in gravi condizioni, in codice rosso.