Incidente in via Parri a Milano: morto il motociclista in coma dopo schianto frontale

Non ce l'ha fatta l'uomo di 43 anni che, in sella alla sua moto Yamaha, domenica sera si è scontrato violentemente con una vettura Honda in via Ferruccio Parri all'angolo con via Giovanni Spagliardi. L'uomo, ricoverato in condizioni disperate al Niguarda, è morto nella giornata di martedì.

Lo scontro è avvenuto domenica sera poco prima di mezzanotte. La moto e l'auto, secondo la definizione fornita dagli agenti della polizia locale, hanno avuto uno "scontro frontale laterale". Subito disperate le condizioni del motociclista, incosciente all'arrivo del sanitaro del 118 e trasportato in coma al Niguarda.

I rilievi della polizia locale e i testimoni

Anche i due a bordo dell'auto (una coppia di 67 e 69 anni) hanno avuto bisogno di assistenza: sono stati portati al San Paolo in codice giallo e verde. Intanto la polizia locale ha effettuato i rilievi sul posto. Alcuni testimoni avrebbero riferito agli agenti che l'automobile era transitata col semaforo rosso. Dettagli che ora dovranno essere approfonditi per capire le responsabilità.