Milano: motociclista si schianta contro un'auto e perde un piede

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di martedì 4 aprile 2017 in zona Bicocca, in viale dell'Innovazione.

Erano circa le otto e mezza quando, all'incrocio con via Polvani, un'auto e una moto si sono scontrate. La dinamica, ancora da chiarire con interezza, è al vaglio degli agenti di polizia locale, intervenuti sul posto insieme ad un'ambulanza ed un'automedica del 118.

Il motociclista ha subìto l'amputazione di un piede nell'impatto, forse contro il cofano della vettura. E' un ragazzo di 26 anni. Lo rende noto il 118. I sanitari lo hanno trasportato d'urgenza alla San Giuseppe: non è in pericolo di vita ma la prognosi è ancora riservata. In particolare, i medici tenteranno di ricongiungerlo.