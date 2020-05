Incidente in viale Sarca, la moto "vola via" dopo lo scontro col camion: uomo grave

Avrebbe urtato un camion che avrebbe sterzato improvvisamente. Poi la sua moto, ormai senza controllo, sarebbe volata via e sarebbe finita sullo spartitraffico, con lui che è stato sbalzato nell'altra corsia.

Grave incidente stradale giovedì mattina a Milano. Teatro dello schianto, avvenuto attorno a mezzogiorno, è stato l'incrocio tra via Pianell e viale Sarca. Lì, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, si sono scontrati un mezzo pesante e una motocicletta Yamaha Mt09, guidata da un uomo di 66 anni.

A innescare lo schianto - sempre seconde le ricostruzioni dei ghisa - sarebbe stato il camion, che viaggiava in direzione periferia e che avrebbe cambiato traiettoria all'ultimo secondo per evitare un'auto che aveva rallentato per svoltare a destra. A quel punto, l'impatto con la moto è stato inevitabile: la Yamaha ha finito la propria corsa a diversi metri di distanza e il motociclista è stato scaraventato nella corsia opposta.

Il 66enne, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. L'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata: a preoccupare i medici è il grave trauma cranico che ha riportato nell'incidente.