Incidente in viale Scarampo, ragazzini in moto si schiantano con un'auto: 17enne in fin di vita

Pomeriggio di sangue quello di sabato in viale Scarampo a Milano, teatro di un incidente che ha coinvolto una Fiat Qubo guidata da una donna di cinquantatré anni e una moto con a bordo un ragazzo di diciassette anni e una ragazzina di un anno più piccola.

Verso le 16, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono schiantati tra loro all'incrocio con viale Teodorico. Ad avere la peggio, nell'impatto, sono stati proprio i due giovani a bordo della motocicletta: il diciassettenne - soccorso dai medici del 118 in arresto cardiaco - è stato rianimato sul posto e trasportato all'ospedale Niguarda, dove si trova ora in prognosi riservata e in condizioni gravissime. La sedicenne, invece, ha riportato ferite meno gravi ed è finita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Al pronto soccorso, anche se a scopo precauzionale, è andata anche la donna che si trovava alla guida della macchina, che è stata visitata al San Carlo.

Sembra, stando ai primi accertamenti della polizia locale, che l'auto provenisse da viale Vigliani e che, svoltando a sinistra, non si sia accorta dell’arrivo della motocicletta sul controviale. A quel punto, purtroppo, l'impatto è stato inevitabile.

Poche ore più tardi, in via Michelino da Besozzo - a un paio di chilometri da lì - è avvenuto un secondo, gravissimo, incidente. Un uomo di ottantotto anni, che stava tornando a casa, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre attraversava. Il fuggitivo, che sembra fosse a bordo di un Suv Bmw, ha lasciato la vittima sull'asfalto ed è scappato senza neanche allertare i soccorsi.