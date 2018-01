Incidente in viale Stelvio, cade dalla moto e travolge un altro motociclista: morto un uomo

Ha perso il controllo della sua motocicletta ed è caduto rovinosamente al suolo. Senza più riuscire a "tenere" il mezzo, ha continuato la sua corsa e ha travolto un altro motociclista. Poi, dopo un primo momento in cui era apparso sveglio e cosciente, ha perso i sensi e non si è ripreso più.

Drammatico incidente stradale lunedì sera a Milano, dove un uomo italiano di 62 anni, Luigi Schiappadini, è morto dopo essersi schiantato a bordo della propria motocicletta. Teatro della tragedia è stata la corsia preferenziale di viale Stelvio, zona Farini.

Lì, verso le 19.20, la vittima - che viaggiava in direzione piazzale Lugano - è caduta dalla moto e ha centrato in pieno una seconda motocicletta che procedeva nella direzione opposta. Il 62enne, soccorso da tre ambulanze del 118, poco dopo lo schianto è andato in arresto cardiaco ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni critiche. È morto in sala operatoria poco dopo, mentre i medici stavano cercando di salvarlo.

In viale Stelvio, per accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, hanno operato a lungo gli agenti della polizia locale di Milano. Non è escluso, stando ai primi rilievi, che il 62enne abbia perso il controllo della moto dopo aver avuto un malore. A quel punto, poi, è arrivato lo schianto che gli è costato la vita.

Poche ore dopo, quando la mezzanotte era passata da pochi minuti, un secondo grave incidente è avvenuto in tangenziale Est, tra le uscite di Cascina Gobba e Lambrate. Lì, un uomo di 30 anni - che era sceso dalla propria auto dopo un incidente - è stato travolto da un tir in transito e sbalzato via sull'asfalto. Il ragazzo, in coma, è ricoverato al Policlinico in condizioni disperate.