Incidente sulla Paullese, la moto prende fuoco dopo lo schianto con l'auto: uomo gravissimo

Grave incidente martedì sera sulla Paullese, la provinciale che collega il Milanese e il Lodigiano. Verso le 19.30, nel territorio comunale di Zelo Buon Persico, una moto guidata da un uomo di quarantatré anni e un'auto condotta da un 46enne si sono schiantate frontalmente tra loro.

Nell'impatto, molto violento, il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto, mentre la sua motocicletta ha preso fuoco, tanto che per domare le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Ad avere la peggio nell'incidente è stato proprio il 43enne: medicato a lungo sul posto, l'uomo è poi stato accompagnato in elicottero e in condizioni gravi all'ospedale Niguarda di Milano. Ferito soltanto lievemente, invece, il 46enne alla guida della macchina.

La circolazione sulla Paullese è rimasta bloccata per oltre un'ora, anche per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire le cause dell'incidente.