Lacchiarella, moto si incendia dopo un incidente: motociclista di 26 anni ustionato

Un ragazzo di 26 anni ustionato e in condizioni gravi dopo che la sua moto ha preso fuoco dopo un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto nella mattinata di martedì a Lacchiarella (Milano).

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, il giovane, S. A. K., viaggiava a bordo della sua moto lungo la Strada provinciale 105, tra Badile e Lacchiarella, quando attorno alle 7.25, per cause ancora da capire, si è scontrato con un'auto. L'incidente ha innescato l'incendio della moto e le fiamme hanno ustionato il centauro, che è stato sbalzato ed è finito in un canale.

In suo aiuto sono intervenuti subito due equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso: su un'ambulanza e con l'elisoccorso. Stando alla centrale operativa del 118, il 26enne ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo e la frattura esposta-scomposta della gamba sinistra. È grave. È stato intubato sul posto e trasferito all'ospedale Niguarda.

Lo studio della dinamica dello schianto è stato affidato ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il motociclo.