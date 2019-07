Milano, ennesimo grave incidente: morto un motociclista, la sesta vittima in una settimana

Per cause ancora in corso di accertamento la sua motocicletta è finita contro un camion articolato in piazza Ovidio: l'impatto è stato devastante e lui, un uomo di 48 anni, è morto sul posto. Ennesimo incidente mortale a Milano negli ultimi giorni. Stavolta è accaduto intorno alle 2 di venerdì, all'altezza di via Marco Bruto, in zona via Mecenate.

Gli equipaggi intervenuti con l'ambulanza e l'automedica non hanno potuto fare nulla per strappare alla morto il motociclista. L'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e non si è più ripreso, troppo gravi i traumi provocati dallo schianto.

Oltre al 48enne non ci sono stati altri feriti. In piazza Ovidio sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi, durati tutta la notte.

Settimana nera sulle strade Milanesi: tanti i morti

L'ultimo incidente gravissimo in ordine di tempo era di giovedì mattina: una donna era stata travolta in viale Certosa da una moto. La signora era stata portata in ospedale in arresto cardiaco.

Ma l'elenco delle vittime, purtroppo, è veramente lungo: la media è di uno al giorno nell'ultima settimana. Mercoledì sulla Tangenziale Ovest è morto Simone Colonna, un motociclista originario di Vigevano. Lunedì, a Carugate, era morto Vincenzo Restivo, giovane motociclista originario della Sicilia.

Tra sabato e domenica un ciclista era morto all'ospedale San Carlo di Milano poche ore dopo il ricovero: era un 21enne che, insieme al fratello 23enne, era stato travolto da un'auto sulla strada provinciale Padana Superiore tra Inzago e Bellinzago Lombardo.

Nella notte tra venerdì e sabato due ragazzi di 26 anni, Federico Vasile e Nicolò Moraschini, erano stati falciati e uccisi da un ubriaco col suv mentre erano in moto sulla Tangenziale Nord.