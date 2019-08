Grave incidente a San Giuliano Milanese: morto sul colpo un motociclista di 34 anni

Per cause ancora da capire ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava lungo la Strada provinciale 164 a San Giuliano Milanese, è caduto al suolo ed è morto. Per il momento non ci sono altre spiegazioni che permettano di fare luce sull'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì, attorno alle 1.40, che è costato la vita a un motociclista di 34 anni, Cesare Sepe.

Incidente mortale a San Giuliano Milanese

Per il ragazzo, un cittadino italiano, non c'è stato nulla da fare, secondo quanto riferito dagli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto sono intervenuti con un'automedica e un'ambulanza.

La dinamica dei fatti, nei quali pare non sia rimasto coinvolto nessun altro veicolo, è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese. Sono stati loro gli incaricati di fare i rilievi nella notte.