Grave incidente sulla via Vigevanese, tra Corsico e Trezzano: motociclista in fin vita

Un uomo in fin di vita (e non morto come riportato in un primo momento dalla centrale operativa del 118): è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla via Vigevanese, tra Corsico e Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano. Il cuore dell'uomo, stando a quanto spiegato dal 118, ha ripreso a battere dopo i lunghi tentativi per 'riportarlo' in vita.

L'incidente sulla via Vigevanese

Il motociclista, un italiano di 45 anni, avrebbe fatto tutto da solo, poco prima delle 7 di lunedì mattina. Nell'incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre persone, né altri veicoli. E' stato trasportato all'ospedale San Paolo di Milano in gravissime condizioni e con le manovre di rianimazioni in atto, stando a quanto indicato.

Sul posto, oltre a due equipaggi del 118 su ambulanza e automedica, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corsico. Sono i militari gli incaricati dei rilievi per capire meglio la dinamica. Il traffico, ovviamente, ha subito grossi rallentamenti.

Incidente sull'Autostada A7: donna grave

Nella serata di domenica, una donna di 47 anni era rimasta ferita in modo grave dopo un incidente tra due auto lungo l'autostrada A7.