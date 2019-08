Perde il controllo del motorino e si schianta: studente di 18 anni in coma al Niguarda

Ha perso il controllo del motorino su cui viaggiava ed è caduto a terra, rovinando sull'asfalto. Grave incidente martedì intorno alle 19 a Meda, in via Indipendenza. Un ragazzo di 18 anni, M.S., studente, residente in città, è stato soccorso dal personale del 118 in codice rosso e ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano, dove è in coma.

Secondo una prima ricostruzione a cura dei carabinieri della compagnia di Seregno, intervenuti sul posto per i rilievi, l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il motorino del ragazzo, un Fantic Motor, all'altezza del civico 104 sarebbe finito a terra per cause al momento in corso di accertamento e l'impatto sull'asfalto è stato violentissimo.

Il ragazzo, appena arrivato all'ospedale milanese, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per un "trauma cranico con spostamento della linea mediana".

Sul luogo del sinistro martedì sera insieme a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Meda sono giunti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza in codice rosso.