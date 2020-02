Incidente mortale in moto a Motta Visconti: muore una donna di 42 anni

Sangue sulle strade milanesi. Secondo quanto trapelato da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), intorno alle ore 15 di lunedì, in viale Alcide De Gasperi (Motta Visconti), sulla sp 259, all’altezza di via Matteotti, due persone di 42 anni, per cause da accertare, sono cadute rovinosamente dalla moto sulla quale viaggiavano. Il mezzo è finito sotto al guard-rail senza controllo.

Ad avere la peggio la passeggera che è deceduta: troppo gravi i traumi riportati su tutto il corpo.

Sul posto, in codice rosso, sono giunte due ambulanze della Croce Bianca Binasco e della Croce Oro di Gaggiano, ed è atterrato l’elisoccorso. Nonostante i tentativi del personale sanitario, per la 42enne non c'è stato nulla da fare.

L'altra persona a bordo della moto è stata curata in codice giallo: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non è in pericolo di vita.

I carabinieri ora stanno cercando di ricostruire cosa è avvenuto e la dinamica del sinistro.