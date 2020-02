Milano, schianto tra due auto sui Navigli: una 'vola' sul marciapiede, sei ragazzi feriti

Incidente nella notte tra sabato e domenica sui Navigli a Milano, dove due auto si sono schiantate tra loro all'angolo tra via Pestalozzi e via Lodovico il Moro, la strada che costeggia il canale d'acqua.

Nell'impatto, molto violento, sono rimaste coinvolte una Mercedes - il cui "muso" è andato praticamente distrutto - e una Fiat 500, che è finita sul marciapiede e si è fermata a pochi metri dalla vetrata d'ingresso di un ristorante.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute tre ambulanze e un'auto medica, che hanno prestato le prime cure ai sei feriti. I giovani - due ragazzi di 19 e 20 anni e quattro ragazze tra i 19 e i 27 anni - sono tutti finiti in codice verde tra gli ospedali San Paolo, San Carlo e Humanitas: nonostante lo spavento le loro condizioni non destano preoccupazione.

Per i rilievi hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale, che stanno ora ricostruendo le cause dell'incidente.

Foto - L'incidente