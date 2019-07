Incidente in via Nazario Sauro a Milano, donna in sella allo scooter travolta da un pullman

È stata travolta da un pullman mentre era in sella al motorino, ma fortunatamente non è rimasta seriamente ferita. È successo all'angolo tra via Nazario Sauro e via Ercole Oldofreddi a Milano nella mattinata di venerdì 19 luglio, vittima dell'accaduto una donna di 43 anni.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, ma secondo quanto ricostruito da MilanoToday la donna, in sella a un ciclomotore, è stata travolta da un pullman in servizio tra la città e gli aeroporti.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, fortunatamente i traumi riportati dalla 43enne si sono rivelati meno gravi del previsto: è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso in codice verde. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.