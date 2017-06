Incidente in A4, schianto tra due camion: morto un uomo, autostrada chiusa per ore

Un camion con due rimorchi che sbanda e non riesce più a tenere la traiettoria giusta. Lo schianto, inevitabile, con la parte posteriore di un altro mezzo pesante. E il disperato intervento, purtroppo vano, dei soccorritori.

Alba di sangue sull’autostrada A4 Torino-Milano, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di cinquantasette anni: il camionista D.M., originario del Senegal ma residente a Legnano.

Verso le cinque, poco dopo il casello di Novara Ovest - in direzione Milano -, la vittima ha perso il controllo del suo camion e ha terminato la propria corsa schiantandosi contro un mezzo pesante che lo precedeva, un camion di Esselunga.

Nell’impatto, il tir del cinquantasettenne - un autotreno della ditta Arco spedizioni - è andato praticamente distrutto, con la cabina di guida che si è accartocciata su se stessa trasformandosi in un groviglio di lamiere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare il camionista, e i soccorritori del 118. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incidente, inevitabilmente, ha bloccato la circolazione sull’autostrada A4, che è rimasta chiusa per ore per permettere i soccorsi e la “pulizia” della strada.

A peggiorare la situazione, già pesantemente compromessa, ci ha poi pensato un secondo incidente avvenuto poco dopo sempre nello stesso tratto della A4, dove un camion si è ribaltato perdendo il proprio carico.

In strada, naturalmente, anche gli agenti della polizia stradale: a loro spetterà il compito di ricostruire le cause dello schianto costato la vita al camionista residente nel Milanese.

Ph: il secondo incidente avvenuto in A4