Schianto tra un'auto e una moto a Novate Milanese: grave un ragazzo di 22 anni

Lotta tra la vita e la morte al Niguarda il motociclista rimasto gravemente ferito in seguito a un brutto incidente nella notte tra sabato e domenica in via Amoretti a Novate Milanese. Lo schianto poco prima delle 4, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Incidente nella notte in via Amoretti a Novate: grave un ragazzo

Il giovane — 22 anni — sarebbe rovinato al suolo dopo una collisione con un'aubomobile. Le sue condizioni non sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'automedica e un'ambulanza in codice giallo. I traumi riporatati si sono rivelati più gravi del previsto, intubato dai sanitari è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato gravi traumi al cranio e agli arti inferiori.

Meno serie, invece, le condizioni dell'automobilista (un ragazzo di 22 anni): i soccorritori lo hanno portato al San Carlo in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho.