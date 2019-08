Mega incidente a Noverasco, tra via Ripamonti e l'uscita della tangenziale: due auto ribaltate

Traffico in tilt, due auto ribaltate e, incredibilmente, solo due codici verdi in ospedale. È il bilancio - fortunatamente blando - di un mega incidente che sabato mattina, attorno alle 6.30, ha coinvolto due automobili a Noverasco, frazione di Opera Milano. Lo schianto è avvenuto tra via Giuseppe Ripamonti e il tratto di strada che porta verso la tangenziale.

I soccorsi e i rilievi dopo l'incidente a Noverasco

Sul luogo sono intervenuti i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza con un paio di ambulanze e un'automedica. Codice d'uscita rosso, che poi è stato declassato.

I feriti, una donna di 33 anni e un uomo di 32, sono stati trasportati all'ospedale di Rozzano e al San Paolo. Non sono in gravi condizioni.

Per comprendere la dinamica dello scontro l'area è stata chiusa al traffico e le forze dell'ordine hanno fatto i rilievi. I vigili del fuoco hanno liberato la via dalle lamiere accartocciate delle vetture.