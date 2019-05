Schianto tra un camion e un'auto sulla provinciale a Novlglio: intrappolati tra le lamiere

Un camion e una Ford Fusion si sono schiantati sulla strada provinciale 203 a Noviglio nella mattinata di lunedì 20 maggio. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone: un ragazzo di 30 anni, una giovane di 19 anni e una 41enne.

Inizialmente le loro condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto l'elisoccorso e tre ambulanze in codice rosso. Fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto, dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono stati trasportati in codice verde e giallo nei pronto soccorso di Niguarda, Rozzano e San Paolo. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per permettere le operazioni di soccorso la circolazione sulla strada era stata interrotta. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente.