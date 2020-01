Incidente sulla Provinciale, auto si schianta contro il guardrail e si ribalta: donna grave

La macchina senza controllo che sbatte contro il guardrail e si ribalta. Lei, la donna alla guida, che viene trovata riversa sui sedili e ferita. Grave incidente stradale all'alba di domenica sulla Val Tidone a Opera, teatro di uno schianto che ha coinvolto una Fiat 500 guidata da una 30enne bosniaca.

Tutto è successo all'alba, pochi minuti prima delle 6. L'auto della signora, per cause ancora non chiare, ha urtato il new jersey che divide le due carreggiate e si è poi ribaltata, con il parabrezza che è andato in frantumi.

La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di San Donato. Nell'incidente ha riportato un trauma facciale, un trauma cranico, una ferita alla gamba e la frattura della clavicola e della mano destra. La 30enne è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Rozzano: le sue condizioni sono gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sono stati gli stessi militari ad effettuare tutti i rilievi per ricostruire le cause dello schianto. Sembra che non sia stato coinvolto nessun altro veicolo, ma resta da capire perché la donna abbia perso il controllo del mezzo.