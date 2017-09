Incidente in tangenziale Ovest, schianto tra più auto: cinque feriti e traffico paralizzato

Grave incidente lunedì mattina in tangenziale Ovest a Milano.

Poco dopo le 11.30, secondo le primissime informazioni, tre auto si sono scontrate tra loro all’altezza di Baggio. Le macchine, stando alle prime informazioni, viaggiavano tutte verso Nord e sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento.

Sul posto sono immediatamente intervenute quattro ambulanze e un’auto medica, pre allertate dalla centrale operativa del 118 in codice rosso. I medici hanno prestato le prime cure a cinque persone - una bimba di otto anni, una ragazzina di diciannove e tre uomini di ventisette, quarantotto e settantanove anni -, che sono poi state trasportate in ospedale. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Molto più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico, con la circolazione dei mezzi che è totalmente bloccata da Corsico fino a Settimo Milanese, dove è chiuso l’ingresso sulla Ovest.

Al lavoro in tangenziale anche gli agenti della Polizia stradale, a cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.