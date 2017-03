Incidente a Paderno Dugnano: feriti sette giovanissimi, ragazza 18enne in fin di vita

Una ragazza di diciotto anni in fin di vita e altri sei giovani feriti. E' il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in via Giuseppe Mazzini a Paderno Dugnano (Milano), alle due e trenta di venerdì.

Sul luogo dello schianto - al confine con Nova Milanese - sono intervenute cinque ambulanze e due automediche del 118.

La ferita più grave, una diciottenne italiana, ha riportato un'importante trauma cranico ed è stata trasportata al Niguarda. La sua prognosi, fanno sapere dall'ospedale, è riservata.

VIDEO: L'incidente e i soccorsi

Lei e altri quattro dei feriti - tutti tra i diciassette e i diciannove anni - viaggiavano su un'auto diretta al centro di Paderno, dove risiederebbero. Stavano rincasando dopo una serata trascorsa insieme. La loro auto si è scontrata con quella di due ventiduenni, un ragazzo e una ragazza, ed è finita fuori strada.

Gli altri feriti sono stati trasportati in condizioni meno gravi negli ospedali di Paderno, San Raffaele, Garbagnate e Desio.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Desio per i rilievi. La dinamica è in corso di accertamento: le auto coinvolte sono una Ford Fiesta e un'utilitaria della Toyota, quest'ultima è finita fuori strada in una fossa.