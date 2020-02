Incidente a Paderno Dugnano, travolta da un'auto mentre attraversa la strada: gravissima

Lotta tra la vita e la morte in un letto del San Gerardo di Monza l'anziana che nella mattinata di venerdì 28 febbraio è stata travolta da un'auto in via Ospedale a Paderno Dugnano.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale: gli agenti del comandante Lucio Diogardi stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ma secondo quanto trapelato pare che la donna stesse attraversando la strada quando è stata travolta da una Fiat Punto guidata da una anziana di 88 anni.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La donna, rianimata sul posto dai soccorritori, è stata trasportata in condizioni disperate al pronto soccorso del San Gerardo.