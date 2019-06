Incidente in via Mazzini a Paderno, schianto tra un'auto e una moto: grave un ragazzo

Prima lo schianto, poi le sirene delle ambulanze. È stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso il motociclista di 25 anni che nella mattinata di martedì 4 giugno è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Giuseppe Mazzini a Paderno Dugnano (hinterland Nord di Milano).

Tutto è accaduto un attimo prima delle 8.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 25enne, in sella a una moto, sia rovinato al suolo in seguito a uno schianto con un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza della croce rossa di Paderno e un'automedica; il 25enne, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato traumi al ginocchio, alla mano e al bacino, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi che determineranno la dinamica e le responsabilità dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Paderno Dugnano.