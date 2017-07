Incidente sulla Provinciale, schianto tra auto e scooter: 15enne vola nel fosso, è gravissimo

Gravissimo incidente mercoledì sera sulla strada Provinciale 138, la “Pandina”.

Lo schianto - avvenuto nel tratto tra Dresano e Casalmaiocco, tra i primi paesi della provincia lodigiana - ha coinvolto uno scooter con a bordo un ragazzo di quindici anni e un’auto, una station wagon, guidata da un uomo.

Verso le 22, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono schiantati frontalmente tra di loro e il motorino del quindicenne è letteralmente volato nel fossato a bordo della carreggiata, saltando il guardrail.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti un’auto medica e un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Lodi e i carabinieri.

Ad avere la peggio nel tremendo incidente è stato il quindicenne che viaggiava a bordo dello scooter. Nello schianto e nel successivo volo nel fosso, il ragazzo ha riportato una serie di fratture agli arti inferiori e ferite e contusioni su tutto il corpo.

Medicato e stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale di Rozzano in codice rosso: le sue condizioni sono gravi ed è costantemente monitorato dai medici.

Sulla “Pandina” hanno a lungo lavorato i carabinieri di Lodi, che ora indagano per ricostruire con esattezza le cause dello schianto ed eventuali responsabilità.

