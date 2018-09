Parabiago, donna in bici investita da un'auto sulla strada statale: è gravissima in ospedale

Grave incidente martedì pomeriggio sulla strada statale del Sempione, già in passato teatro di tragici schianti.

All'una in punto, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di sessantuno anni che viaggiava a bordo di una bici sulla carreggiata in direzione Milano è stata investita da una Panda all'altezza della rotatoria di via Achille Grandi, nel territorio di San Lorenzo di Parabiago.

La vittima, che è stata sbalzata con violenza sull'asfalto, è stata soccorsa da un'ambulanza e un'auto medica e trasportata in codice rosso all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni, stando a quanto appreso, sono critiche: nello schianto ha riportato diversi traumi al volto e un'emorragia cerebrale. Al momento si trova ricoverata, in pericolo di vita, nel reparto di rianimazione.

Sul Sempione hanno operato a lungo carabinieri e agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Soltanto lunedì mattina, un'altra tragedia si era consumata a Segrate, sulla provinciale Cassanese. Lì, un uomo di settantasei anni - anche lui in bici - era stato investito da un camion che si stava immettendo in una rotatoria: il ciclista, nonostante i disperati soccorsi dei medici, era morto sul colpo.