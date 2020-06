Incidente a Parabiago, falciata da una moto mentre attraversa: braccio e gamba semi-amputati

Stava attraversando la provinciale quando è stata falciata da una moto. Un impatto tremendo. Un impatto che le ha causato la semi-amputazione di un braccio e di una gamba. È successo in viale Lombardia a Parabiago nella mattinata di giovedì 18 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 11.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia di Parabiago, sul posto per i rilievi insieme ai vigli del fuoco e ai carabinieri, sembra che la 38enne stesse attraversando la strada all'altezza del distributore quando è stata travolta da una Kawasaki Z900 che stava viaggiando in direzione Busto Garolfo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il motociclista, un 35enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano, secondo quanto trapelato pare abbia riportato la frattura del bacino. Molto più gravi le condizioni della 38enne, trasportata a sirene spiegate nello stesso nosocomio.