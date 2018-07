Tragico incidente in moto a Napoli: in fin di vita Pasquale Carlino, 16enne calciatore dell'Inter

Lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale Pasquale Carlino, 16enne calciatore dell'Under 17 dell'Inter.

Il giovane, un promettente centrocampista, è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Polveriera a Santa Maria la Carità, nel Napoletano. Pasquale e un suo amico - un 18enne che guidava una moto di grossa cilindrata, nonostante non avesse potuto - si sono schiantati contro un'auto in sosta e sono volati sull'asfalto.

Forza Pasquale, tutta l’Inter è con te 🙏 #FCIM — Inter (@Inter) 16 luglio 2018

Ad avere la peggio è stato proprio il 16enne, che ha riportato un trauma cranico commotivo facciale mascellare con emorragia cerebrale. Il giovane - originario di Gragnano, ma da tempo residente a Paderno Dugnano - lotta ora per la vita all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Il nostro pensiero va a Pasquale Carlino, giovane centrocampista del Settore Giovanile dell’@Inter: non mollare! — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) 16 luglio 2018

Al suo fianco è immediatamente scesa in campo la sua Inter, che lunedì sera gli ha dedicato un tweet: "Forza Pasquale, tutta l'Inter è con te". Poco dopo è arrivato anche l'abbraccio virtuale del Milan: "Il nostro pensiero - le parole del club rossonero - va a Pasquale Carlino, giovane centrocampista del settore giovanile dell’Inter: non mollare!".

Foto - Pasquale con la maglia dell'Inter, dal suo profilo Facebook