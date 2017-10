Incidente stradale in via Giuditta Pasta a Milano: due feriti in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di domenica 15 ottobre in via Vincenzo da Seregno, all'angolo con via Giuditta Pasta. Due autovetture si sono scontrate intorno alle otto meno un quarto di sera all'incrocio, che è regolato con l'impianto semaforico.

La polizia locale è sul posto per i rilievi del caso. Tra le ipotesi al vaglio, anche un passaggio con il rosso da parte di una delle due vetture. Presenti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Fortunatamente non ci sono stati gravi feriti. In particolare, i sanitari hanno trasportato due persone (un 78enne ed una 49enne) con traumi vari al pronto soccorso di Cinisello Balsamo, in codice verde.