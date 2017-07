Incidente per Paul Young: si schianta contro una macchina mentre sta arrivando a Milano

Incidente con colpo di scena quello avvenuto l'altro giorno a Paina di Giussano. A bordo della Panda, di proprietà di un autonoleggio di Linate, che in Via Mantova si è scontrata prima con una Citroen C1 e poi ha causato uno schianto a catena che ha coinvolto anche una Hyundai Tucson, c'era il cantante inglese Paul Young. La notizia è stata riportata da MonzaToday.

Paina di Giussano, incidente in via Mantova: ferito Paul Young

Il sinistro è avvenuto intorno alle all'altezza di un incrocio dove, pare per una mancata precedenza, le vetture si sono scontrate. L'incidente non ha determinato feriti gravi e, insieme al noto cantante inglese che si trovava in Italia per un periodo di vacanza, sono rimasti coinvolti anche un 85enne di Seregno e una donna di Cabiate.

Un'ambulanza ha trasferito il cantante in ospedale da dove ha chiesto di essere dimesso poco dopo. Paul Young probabilmente era diretto a Milano ma deve essersi smarrito e per errore si è imbattuto nelle stradine di Paina, in Brianza.