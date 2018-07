Paullese, spaventoso schianto: passa col rosso e travolge auto. Una donna è gravissima

Grave incidente stradale a San Donato Milanese nel pomeriggio di sabato 28 luglio. Lo schianto è avvenuto verso le sette e un quarto sulla Strada Paullese all'altezza dell'incrocio con via Angelo Moro. Coinvolte due vetture. Il bilancio è di due feriti tra cui una donna in gravissime condizioni.

Secondo quanto riferito, un giovane 28enne, alla guida di un Suv Bmw, avrebbe attraversato l'incrocio ad alta velocità transitando con il semaforo rosso. Inevitabile e violento l'impatto con una vettura guidata da una donna di 61 anni: la sua auto è stata sbalzata a una quindicina di metri dal luogo dell'impatto.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con due ambulanze ed una automedica. I pompieri hanno estratto la donna dall'abitacolo e i sanitari l'hanno portata in emergenza in codice rosso al San Raffaele. Il giovane è invece stato portato al Policlinico in codice giallo.