Incidente a Paullo, schianto frontale tra due furgoni all'incrocio: tre feriti, uno è grave

Le gomme che stridono sull'asfalto, poi lo schianto. Frontale. Due furgoni devastati e tre uomini in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto all'incrocio tra via Milano e via Mazzini a Paullo nella mattinata di mercoledì 3 giugno.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 8.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'impatto sia avvenuto a causa di una mancata precedenza a un incrocio regolato da un semaforo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 quattro ambulanze e l'elisoccorso. Il ferito più grave, un uomo di 42anni, è stato estratto dall'abitacolo del furgone dai vigili del fuoco e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un traumi al torace, all'addome e a una gamba, le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Meno gravi, invece, le condizioni dei due uomini di 47 e 49 anni a bordo del secondo furgone: sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso del san Raffaele.