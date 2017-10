Pero, auto si schianta contro le macchine in sosta: cinque ragazzi feriti, 21enne in coma

All'inizio del rettilineo la loro auto ha iniziato a sbandare. Il giovane alla guida, poco più che ventenne, ha cercato di recuperare la traiettoria: ha sterzato, ha "tenuto" il volante, ma alla fine non ha potuto evitare l'impatto, devastante.

Drammatico incidente stradale poco dopo le 23 di giovedì sera a Pero, nel Milanese, dove una macchina con cinque ventenni a bordo - tre ragazzi e due ragazze - si è schiantata contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada in via Papa Giovanni XXIII.

Nello scontro - tremenda soprattutto la collisione con una Opel - l'auto dei giovani si è trasformata in un ammasso di lamiere e per liberare le vittime dalla carcassa del veicolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Incidente a Pero: ragazza in coma

Ad avere la peggio è stata una ventunenne, che viaggiava come passeggera sul sedile anteriore: la ragazza, che ha riportato un gravissimo trauma facciale e toracico, è stata intubata sul posto dai soccorritori del 118 e trasportata al Niguarda di Milano, dove si trova ora ricoverata in coma e in prognosi riservata.

Lievemente meglio è andata ai suoi compagni di viaggio: i quattro sono stati portati tutti al San Carlo - due ricoverati in codice giallo e due in codice verde -, ma non sono in pericolo di vita.

In via Papa Giovanni XXIII hanno lavorato a lungo i carabinieri della compagnia di Rho. Pochi i dubbi sulla dinamica: il ragazzo alla guida - per cause ancora in corso di accertamento - ha perso da solo il controllo della Seat Ibiza per poi terminare la propria corsa contro le altre auto. Il giovane in ospedale è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue.