Milano, schianto tra un'auto e una moto in via Sandro Pertini: feriti due ragazzi e un 40enne

Due ragazzi a terra, una moto distrutta e un'auto incidentata. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio in via Sandro Pertini a Milano.

Lo schianto poco prima delle 15.40 vicino allo svincolo della tangenziale Ovest di Milano, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute in codice giallo tre ambulanze e un'automedica; due feriti — il 43enne che era alla guida dell'auto e il motociclista 21enne — sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Meno grave il 20enne, passeggero della motocicletta, accompagnato in codice verde al San Paolo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano per i rilievi.