Incidente tra auto e pullman sulla Paullese a Peschiera, un ferito grave

Non solo gli schianti di Milano. Un grave incidente è avvenuto sabato mattina a Peschiera Borromeo, nel Milanese.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7 lungo la Paullese, all'altezza di via Aldo Moro, nella frazione Bettola. Sono rimasti coinvolti un bus di Autoguidovie (con a bordo 15 persone) e un'auto, un'Opel station wagon.

Nell'incidente sono stati contusi e feriti tre uomini di 18, 30 e 54 anni. Sul posto i mezzi del 118, intervenuti con ambulanze, automediche e l'elisoccorso, e gli agenti della polizia locale. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso: le sue condizioni sono molto serie, anche se non parrebbe in pericolo di vita. Da accertare la dinamica dell'accaduto: il pullman stava viaggiando in direzione Crema.

I passeggeri del bus sono stati fatti salire su altri mezzi.